Schweinsbraten, Kasnudeln & Co.: Der Kärntner Wirtshausführer ist da

Veröffentlicht am 6. März 2025, 21:47 / ©Fotomontage Canva

Kulinarik-Fans und Liebhaber der regionalen Küche dürfen sich freuen: Der neue Wirtshausführer für Kärnten wurde heute, am 6. März, vorgestellt und führt Genießer durch eine Auswahl von 95 traditionellen Wirtshäusern und innovativen Gastbetrieben aus ganz Kärnten. „Ob bodenständige Wirtshausklassiker oder kreative Neuinterpretationen der Kärntner Küche – dieser sorgfältig kuratierte Guide ist der ideale Begleiter für alle, die die authentische Wirtshauskultur und die herzliche Gastlichkeit Kärntens erleben möchten“, heißt es seitens der Wirtschaftskammer Kärnten.

Vom Schweinsbraten bis zu Kärntner Kasnudeln

Das Nachschlagewerk zeichnet sich laut Angabe der Wirtschaftskammer durch eine sorgfältige Auswahl an Betrieben aus, die für ihre hervorragende Qualität, ihr Engagement für lokale Produkte und ihre herzliche Gastfreundschaft bekannt sind. „Ob knuspriger Schweinsbraten mit reschem Krusterl, flaumige Kärntner Kasnudeln mit duftender Minze oder fangfrische Reinanken aus den glasklaren Seen – jedes der 95 Wirtshäuser zelebriert die Kärntner Küche mit raffinierten Spezialitäten und handverlesenen Zutaten“, so die Wirtschaftskammer.

„Exzellente Gerichte mit Geschichte“

„Mit dem Wirtshausführer möchten wir die Einzigartigkeit unserer regionalen Küche hervorheben und gleichzeitig die tief verwurzelte Tradition der Gastfreundschaft in Kärnten stärken“, erklären Kathrin Zollner und Gerfried Hopf, die beiden Obleute des Vereins Kärntner Wirtshauskultur und Herausgeber des Wirtshausführers. „Jedes Wirtshaus in diesem Büchlein bietet nicht nur exzellente Gerichte, sondern erzählt auch eine Geschichte seiner Gemeinde und seiner Leute.“

Wirtshausführer ab sofort erhältlich

Neben einer detaillierten Vorstellung des jeweiligen Betriebs liefert der Wirtshausführer Informationen zu Öffnungszeiten, Anreise und den Besonderheiten des Gasthauses. Der Wirtshausführer mit einer Auflage von 40.000 Stück ist ab sofort in Trafiken, Tourismusbüros und online erhältlich. Doch auch direkt bei einem der 95 teilnehmenden Wirte kann man das kulinarische Kompendium, das alle zwei Jahre erscheint, mitnehmen.