Sonniger Freitag voraus: Frühlingswetter in der Steiermark

Am Freitag wird es in der Steiermark warm und sonnig.

Veröffentlicht am 6. März 2025, 22:05 / ©5 Minuten

Auch am Freitag können sich die Steirerinnen und Steirer über wunderschönes Frühlingswetter freuen. Regional kann es zwar zu Dunst- oder Frühnebelfeldern kommen, diese lichten sich jedoch laut Prognose der GeoSphere Austria bereits am frühen Vormittag. In manchen Teilen der Steiermark, etwa im Norden der Obersteiermark, kann es im Laufe des Tages zu Südwind kommen. Es bleibt warm, die Temperaturen klettern nach einem frostigen Morgen auf bis zu 20 Grad.