Schwer verletzt: Scooterfahrer (12) von Auto erfasst

In Oberösterreich wurde ein 12-Jähriger von einem Auto erfasst.

Am Schutzweg

Veröffentlicht am 6. März 2025, 22:11 / ©Screenshot Google Street View

Am Donnerstag, dem 6. März 2025, um 7.45 Uhr fuhr eine 59-Jährige aus Eferding mit ihrem Auto auf der Linzerstraße im Stadtgebiet von Eferding. Ein 12-Jähriger aus Eferding fuhr mit seinem Scooter (kein E-Scooter) am Gehsteig in die gleiche Richtung. Auf Höhe der Linzerstraße bog der 12-Jährige auf den Schutzweg ein und beabsichtigte, die Fahrbahn zu überqueren. Es kam zu einer rechtwinkligen Kollision zwischen dem Auto und dem Scooter. Der 12-Jährige wurde von der Rettung erstversorgt und mit schweren Verletzungen ins Klinikum Wels überstellt (vermutliche Oberschenkelfraktur). Ein durchgeführter Alkoholtest bei der Autofahrerin verlief negativ.