Wien startet frühlingshaft ins Wochenende

Am Freitag soll es in Wien wunderschönes Frühlingswetter geben. Nachdem es in der Früh zu lokalen Dunst- und Frühnebelfeldern vor allem im Bereich der Donauauen kommen kann, klart es rasch auf und laut Prognose der GeoSphere Austria erwartet die Hauptstadt Sonnenschein auf einem wolkenlosen Himmel. Saharastaub könnte jedoch für eine leicht milchige Eintrübung sorgen. Es wird warm: Die Temperaturen erreichen am Freitag in Wien bis zu 19 Grad.