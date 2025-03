Schock am Mirabellplatz: Bus überrollt 18-Jährige in Salzburg

Veröffentlicht am 6. März 2025, 22:23 / ©APA/APA/THEMENBILD/JAKOB GRUBER

Am Nachmittag des 6. März 2025 fuhr ein Linienbus an der Haltestelle Mirabellplatz im Stadtgebiet Salzburg ein. Eine 18-jährige Kroatin wollte in den Bus einsteigen und ging zum Gehsteigrand. Doch dann passierte es: „Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte die junge Frau, prallte mit dem Hinterkopf gegen den einfahrenden O-Bus, wobei sie mit dem Unterkörper unter das Fahrzeug geriet“, informierte die Polizei Salzburg. Der rechte Hinterreifen des O-Busses überrollte sie im Beckenbereich. Die 18-Jährige wurde nach notärztlicher Versorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Universitätsklinikum Salzburg gebracht. Ein durchgeführter Alkomattest beim Buslenker ergab keine Alkoholisierung. „Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen“, heißt es seitens der Polizei.