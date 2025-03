Frühling naht: Dieses Wetter bringt der Freitag

Die Sonne strahlt fast ungetrübt vom Himmel, nur vereinzelt gibt es Frühnebel, besonders in Gewässernähe. „Selbst dünne Schleierwolken gibt es kaum. Allerdings kann ein wenig Saharastaub die Luft geringfügig trüben“, fügt die GeoSphere Austria in ihrer Prognose hinzu. Der Wind kommt aus südlicher Richtung und weht am nördlichen Alpenrand, im Wiener Becken und am Alpenostrand teilweise mäßig. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 12 und 22 Grad.