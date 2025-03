Bruder (29) und Schwester (25) starben fast auf die gleiche Weise

Es war der 14. Juli 2023. In den frühen Morgenstunden des Sommertages kam es zu dem tragischen Unfall auf der Wolferner Straße (L564) in Niederneukirchen, Bezirk Linz-Land. Eine 25-jährige Oberösterreicherin verlor dabei ihr Leben. Kaum zwei Jahre nach der Tragödie trifft die Familie ein weiterer Schicksalsschlag. Die „Kronen Zeitung“ berichtete zuerst darüber.

Zwei Jahre später stirbt auch Bruder

Nahezu am selben Ort und unter ähnlichen Umständen starb der 29-jährige Bruder. Mit seinem roten Hyundai i20 fuhr der Oberösterreicher am Aschermittwoch, dem 5. März 2025, auf derselben Straße, auf der einst seine Schwester ums Leben kam. Aus unbekannten Gründen geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem Lkw. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Mehr dazu in: Tragischer Crash: Junger Autolenker stirbt noch am Unfallort.

Feuerwehr im Schock: Helfer vorsorglich abgezogen

Die Einsatzkräfte erlebten einen besonders belastenden Einsatz. Als bekannt wurde, dass das Unfallopfer aus Niederneukirchen stammt, wurden Feuerwehrleute aus dem Ort vorsorglich vom Einsatz abgezogen – viele kannten den jungen Mann persönlich. Ähnlich war es auch beim Tod der Schwester, viele der Einsatzkräfte waren mit ihr gemeinsam zur Schule gegangen.

Ein tragisches Schicksal, das fassungslos macht

Es ist erschütternd, dass die Schwester 2023 nur wenige Meter entfernt bei einem nahezu identischen Crash gestorben ist – ebenfalls mit einem roten Auto, ebenfalls bei einem Frontalzusammenstoß mit einem LKW. Zwei Geschwister sterben innerhalb von zwei Jahren auf fast dieselbe Weise am nahezu selben Ort. Ein tragisches Schicksal, das fassungslos macht. Wie viel Leid kann eine Familie ertragen? Eine Antwort darauf wird es wohl nie geben.