Schwer verletzt: Fußgängerin (53) von Auto auf Boden geschleudert

Verkehrsunfall in Salzburg: Eine Fußgängerin wurde schwer verletzt.

Veröffentlicht am 7. März 2025, 06:49 / ©APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL

Am Donnerstag, dem 6. März 2025, ereignete sich in Salzburg ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger türkischer Taxifahrer war auf der Sterneckstraße unterwegs. Beim Abbiegen in die Stelzhamerstraße kam es zur Kollision mit einer 53-jährigen Fußgängerin. Die Frau überquerte gerade die Straße, als sie von dem Fahrzeug erfasst wurde.

Schwerverletzte auf der Fahrbahn

Durch den Aufprall wurde die Frau zunächst auf die Motorhaube geschleudert. Anschließend stürzte sie von dort auf die Fahrbahn und blieb verletzt liegen. Ein Notarztteam versorgte die 53-Jährige noch am Unfallort. Nach der Erstversorgung brachte eine Besatzung des Roten Kreuzes die verletzte Frau ins Unfallkrankenhaus Salzburg.