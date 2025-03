Bauernhofbrand im Mühlviertel: Kühe und Kälber verendet

Am Donnerstag, dem 6. März 2025, gegen 23 Uhr schrillten in St. Georgen am Walde die Sirenen. Ein Stall auf einem Bauernhof stand in Flammen, der Brand war bereits von weitem sichtbar. Die ersten Einsatzkräfte erhöhten sofort die Alarmstufe, da das Feuer sich rasch ausbreitete. In kurzer Zeit standen 13 Feuerwehren mit 190 Helfern bereit, um die Flammen zu bekämpfen.

Tierrettung unter extremen Bedingungen

Neben den Löscharbeiten konzentrierten sich die Feuerwehrleute auf die Rettung der mehr als 140 Kühe und Kälber im Stall. Atemschutztrupps drangen durch dichten Rauch und hohe Temperaturen vor, um die Tiere in Sicherheit zu bringen. Trotz aller Bemühungen konnten nicht alle Kälber und Kühe gerettet werden. Die überlebenden Tiere wurden auf andere Höfe gebracht.

Herausforderung Wasserversorgung

Ein großes Problem stellte zunächst die Löschwasserversorgung dar. Anfangs stand nur das Wasser aus den Tanklöschfahrzeugen zur Verfügung. Mit drei langen Zubringerleitungen konnte schließlich ausreichend Wasser zur Einsatzstelle gebracht werden, wie Peter Spiegl, Kommandant der FF St. Georgen am Walde gegenüber der „Krone“ erklärte.

Wohnhaus vor Flammen geschützt

Obwohl der Stall durch das Feuer vollständig zerstört wurde, gelang es den Feuerwehrleuten, das Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude zu verhindern. Das Rote Kreuz war zur Sicherheit vor Ort. Verletzte gab es glücklicherweise nicht.