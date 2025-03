Über 40 Prozent der Kärntner essen täglich außer Haus

„Besonders in Zeiten, in denen ernährungsbedingte Erkrankungen wie Diabetes zunehmen, müssen wir als Gesundheitsverantwortliche Maßnahmen setzen, um gesunde Ernährung für alle zugänglich zu machen“, betont Gesundheitslandesrätin Beate Prettner (SPÖ) anlässlich des heutigen „Tags der gesunden Ernährung“.

Initiative „Gesunde Küche“ in Kärnten

Ein zentraler Bestandteil in Kärnten ist deshalb die Initiative „Gesunde Küche“. 72 Betriebe der Gemeinschaftsverpflegung – darunter Schulen, Kindergärten, Senioren-Einrichtungen und Betriebskantinen – sind mittlerweile an Bord und bieten gesunde und ausgewogene Mahlzeiten an. „Damit stellen wir sicher, dass immer mehr Menschen in Kärnten täglich eine gesunde Mahlzeit erhalten“, erklärt die Landesrätin am Donnerstag, im Rahmen einer Pressekonferenz am CHS Villach. Die Zahlen sprechen für sich: Drei Millionen gesunde Essensportionen werden jährlich in Kärntens „Gesunden Küchen“ zubereitet. Das sind 9.000 Mittagsmenüs pro Tag.

Wie verbringst du deine Mittagspause? Ich nehme mir Gerichte von zu Hause mit. Ich esse in Restaurants bzw. bei Imbissständen. Ich gehe in eine Mensa. Ich lasse mir etwas liefern. Ich hole mir Snacks in einem Supermarkt. Ich esse erst abends, wenn ich heim komme. Mal so, mal so. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Bald auch nachhaltige Mahlzeiten

Und die Nachfrage nach gesunder Gemeinschaftsverpflegung steigt stetig: 60 Betriebe wurden bisher mit dem Gütesiegel „Gesunde Küche“ ausgezeichnet. Allein im Jahr 2024 waren es sechs; darunter auch das CHS Villach. „Zwölf weitere Betriebe befinden sich derzeit in der Startphase, mindestens die Hälfte wird heuer die offizielle Auszeichnung erhalten“, weiß Prettner. Um aktuellen Ernährungsempfehlungen gerecht zu werden, wurden nun sogar die Kriterien der „Gesunden Küchen“ überarbeitet und im zugehörigen Handbuch für Mitgliedsbetriebe abgebildet. Im Fokus stehen mehr pflanzliche Lebensmittel, weniger Fleisch und eine stärkere Berücksichtigung von Klimaschutz-Aspekten. Neu ist beispielsweise, dass es bei mehreren Menülinien einen vegetarischen Tag pro Woche geben muss. Zentral ist weiters eine noch stärkere Förderung regionaler und saisonaler Lebensmittel. „Durch diese Maßnahmen bieten wir nicht nur gesunde, sondern auch nachhaltige Mahlzeiten an“, ergänzt Sabine Wurzer von der Unterabteilung Gesundheitsförderung.

Pilotprojekt „EriKa“

Wurzer verweist auch auf das Pilotprojekt „EriKa“, mit dem sich die Unterabteilung Gesundheitsförderung seit 2024 gezielt an Tagesmütter und Tagesväter richtet, um die Bedeutung der gesunden Ernährung in der Kindertagesbetreuung zu schärfen.