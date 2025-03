Mobilität im Umbruch: Privat-Autobesitz in Graz ist zurückgegangen

693.200 Autos sind in der Steiermark auf private Haushalten zugelassen.

Veröffentlicht am 7. März 2025, 08:10 / ©5 Minuten

693.200 Autos sind in der Steiermark auf private Haushalten zugelassen. Damit kommen 1.000 Steirer auf insgesamt 545 private PKW, wie eine VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt. Deutlich niedriger ist die Zahl in Graz. Hier kommen auf 1.000 Personen nur 391 Privatautos, wie VCÖ-Experte Michael Schwendinger weiß. „In den Städten können immer mehr Haushalte gut ohne eigenes Auto mobil sein. Damit ist die Bevölkerung nicht nur umweltfreundlicher, sondern auch kostengünstiger mobil.“

Das war aber nicht immer so

Noch im Jahr 1992 gab es in Graz pro 1.000 Personen mehr Autos als im Schnitt aller anderen steirischen Bezirke. „Früher war eine niedrige Anzahl an Autos ein Zeichen von Mangel, heute ist es ein Zeichen von einem vielfältigen Mobilitätsangebot mit einem besseren öffentlichen Verkehrsnetz und der Möglichkeit für die Bevölkerung, auf vielen Alltagswegen zu Fuß oder mit dem Fahrrad mobil sein zu können“, so Schwendinger weiter. Graz zählt übrigens mit Wien und Innsbruck zu jenen drei Landeshauptstädten, wo im Vorjahr die Zahl der Privat-Pkw pro 1.000 Personen gegenüber dem Jahr 2023 erneut gesunken ist. Im Jahr 2021 kamen noch 409 Privat-Autos auf 1.000 Personen, im Jahr 2022 waren es 399 und im Jahr 2023 dann 393, informiert der VCÖ.

Autofasten gestartet

„Ob und wie oft es möglich ist, Alltagswege mit dem Öffentlichen Verkehr, dem Fahrrad oder bei sehr kurzen Strecken zu Fuß zurückzulegen, findet am besten jeder und jede für sich selber heraus. Gerade die Fastenzeit ist eine gute Gelegenheit, nicht nur Ernährungsgewohnheiten zu ändern, sondern auch bewusster mobil zu ein“, empfiehlt der VCÖ-Experte an der Initiative Autofasten der katholischen und evangelischen Kirche teilzunehmen. Dabei geht es darum, 40 Tage lang möglichst oft statt mit dem Auto mit dem Öffentlichen Verkehr, dem Fahrrad oder zu Fuß mobil zu sein.