Frauenpower beim Bundesheer: Anteil steigt kontinuierlich

Während es Anfang 2005 noch 201 Soldatinnen in Österreich gab, stieg die Zahl bis 2015 auf 290 an und lag Anfang 2025 bereits bei über 670. Mit Stand 1. Jänner 2025 sind 100 weibliche Offiziere, 304 Unteroffiziere und 267 Chargen beim Bundesheer tätig. Anlässlich des 115. internationalen Weltfrauentages empfing Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Donnerstag über 250 Soldatinnen und weibliche Zivilbedienstete in der Rossauer-Kaserne in Wien.

Vernetzung und Austausch

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen das Thema Frauen im Bundesheer sowie die Bedeutung der Frauenförderung. Das diesjährige Programm umfasste unter anderem eine Präsentation über aktuelle Frauen-Projekte sowie einen Fachvortrag zum Thema Gewalt gegen Frauen. Die jährlich stattfindende Veranstaltung bietet Soldatinnen und Zivilbediensteten die Möglichkeit sich zu vernetzen, Erfahrungen auszutauschen und sich über aktuelle Entwicklungen zu informieren. Tanner: „Frauen spielen eine entscheidende Rolle im Bundesheer und es ist unsere Aufgabe, sie bestmöglich zu unterstützen.“

462 Frauen haben sich zum freiwilligen Grundwehrdienst gemeldet

Seit der Einführung des freiwilligen Grundwehrdienstes für Frauen am 1. April 2023 haben sich übrigens 462 Frauen freiwillig gemeldet. 374 haben die Stellung absolviert und 279 sind bereits eingerückt. Mit Februar 2025 sind 2.300 weibliche Zivilbedienstete beim Bundesheer beschäftigt. Auch hier besteht in den letzten zehn Jahren ein Anstieg.