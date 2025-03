Liebe auf Rädern: Herzblatt Taxi stoppt in Wien und Oberösterreich

„Und hier ist dein Herzblatt“ heißt es wieder, wenn Tina Ritschl ab Freitag, dem 7. März 2025, ab 9 Uhr auf ORF ON als Amor durch die Lande zieht und ihrem „Herzblatt Taxi – Liebe zum Mitnehmen“ verspricht.

Wien: Mode-Check mit Blick über die Stadt

Hoch hinaus geht es in Folge vier für Mio aus Wien, der mit Blick über die Stadt aus einer Auswahl an für ihn zusammengestellten Outfits wählen darf. Ein Kandidat hat seinen Geschmack getroffen, einer hat leider komplett danebengegriffen.

Oberösterreich: Ein Date mit Haus-Anspruch

Um Optik geht es auch in Oberösterreich, wenn Karin den Traum vom eigenen Haus mit den Vorstellungen der Kandidaten abgleicht. Mit oder ohne Zaun, eine wilde Hecke oder doch lieber ein englischer Rasen? Beim Date im Karussell dreht sich am Ende alles wieder um die Liebe.

Spannung bis zur letzten Entscheidung

Freuen dürfen sich die drei potenziellen Date-Partner:innen, die durch eine Wand vom Single am Beifahrersitz getrennt sind, auch diesmal wieder auf Romantik, Abenteuer, spontane Herausforderungen, spannende Fragen, launige Gespräche und vielleicht sogar die große Liebe. Denn am Ende jeder Fahrt kommt es zur großen Entscheidung, wer zum Date eingeladen wird. Aufgezeichnet wurden die acht Ausgaben im Herbst 2024. Die Staffel klingt mit einer Revisit-Folge aus, in der Tina Ritschl in Erfahrung bringt, was aus dem ersten Date geworden ist.