Kärnten radelt: Mitmach-Aktion geht in eine neue Runde

Im Vorjahr wurden von rund 2.300 Teilnehmenden rund 1,96 Millionen Kilometer „erradelt“. Mitmachen können dabei Einzelpersonen, Schulen, Vereine, Gemeinden und Großbetriebe. Und für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gibt es jede Menge Benefits: So werden die fleißigsten Radlerinnen und Radler bei der traditionellen Preisverleihung im Herbst ausgezeichnet. „Wir hoffen, dass wir auch heuer wieder zahlreiche Kärntnerinnen und Kärntner zum Mitmachen motivieren können“, so Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) und Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP). Das „Anradeln“ erfolgt heuer am 20. März.

Kärnten radelt wieder

Im Mai und Juni liegt der Schwerpunkt dann auf der Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit!“. Unter allen, die an möglichst vielen Tagen im Mai und Juni das Fahrrad für den Weg zur Arbeit genutzt haben, werden wieder viele Preise verlost. Im Juni folgt dann die Bürgermeister-Radl-Challenge. Und beim Sommerradeln im Juli und August sind auch 2025 wieder viele attraktive Orte als Sammelpunkte aufgelistet. Der Zielsprint im September steht wieder im Zeichen der Mobilitätswende. Anmeldungen zur sind auf der Homepage unter www.kaernten.radelt.at möglich.