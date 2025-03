In Bäckerei mit Barhocker geschlagen: 67-Jähriger lag schon am Boden

Nach einem Angriff in einer Bäckerei wurde der 30-jährige Täter festgenommen.

Veröffentlicht am 7. März 2025, 10:09 / ©5 Minuten

Am Montag, dem 3. März 2025, gegen 13.10 Uhr, ereignete sich in Steyr ein gewalttätiger Angriff. Ein 67-jähriger Mann überquerte gerade den Schutzweg, als ein 30-jähriger Autofahrer die Geduld verlor. Dem Lenker ging das Tempo des Fußgängers offenbar nicht schnell genug. Er parkte sein Fahrzeug, stieg aus und begann, den älteren Mann lautstark anzuschreien. Der 67-Jährige suchte daraufhin Schutz in einer nahegelegenen Bäckerei und bat dort um Hilfe.

Attacke in der Bäckerei

Der aggressive Autofahrer folgte dem Mann jedoch in das Geschäft und ging sofort auf ihn los. Zunächst schlug er mit den Händen auf sein Opfer ein. Als der 67-Jährige zu Boden ging, trat der Angreifer mehrfach mit den Füßen auf ihn ein. Doch damit nicht genug: Der 30-Jährige griff nach einem Barhocker und schlug damit auf den wehrlosen Mann ein. Erst danach verließ er die Bäckerei und flüchtete.

Polizei ermittelt und nimmt Täter fest

Nach intensiven Ermittlungen konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter identifizieren. In Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Steyr wurde der 30-Jährige schließlich festgenommen. Er muss sich nun wegen absichtlich schwerer Körperverletzung verantworten. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Überstellung in die Justizanstalt Garsten an. Der 67-Jährige wurde ambulant im PEK Steyr behandelt.