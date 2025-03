Nach Todesschuss in Knappenberg: 44-Jähriger vor Gericht

Der Prozess findet am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt statt.

Veröffentlicht am 7. März 2025, 10:24 / ©5 Minuten

Ein 36-Jähriger ist im August 2024 durch einen Schuss getötet worden. Mehr dazu unter: Vor Haustür erschossen: Streit war Auslöser für Bluttat in Kärnten. Zuvor hatte es in einem Gasthaus in Hüttenberg einen Streit zwischen ihm und seinem Stiefvater gegeben. Dieser ist dann nach Hause gefahren; gefolgt von dem späteren Todesopfer.

Schuss löste sich

Weil er sich bedroht gefühlt hatte, trat der Angeklagte nämlich mit einer geladenen, ungesicherten Langwaffe vor die Haustür. Die Auseinandersetzung endete mit einem tödlichen Schuss: „Der Mann hat sich nach vorne gebeugt, wegen des geringen Abzugsgewichtes hat sich dann der Schuss gelöst“, erklärte Staatsanwaltschaftssprecher Markus Kitz vor einigen Wochen gegenüber APA. Aufgrund der Beweisergebnisse geht die Staatsanwaltschaft von keinem Tötungsvorsatz aus, heißt es auch im aktuellen Verhandlungsspiegel des Klagenfurter Landesgerichts. Dort wird auch der Prozesstermin angekündigt.

Keine Mordanklage

Am kommenden Mittwoch, dem 12. März 2025, wird sich der 43-Jährige wegen grob fahrlässiger Tötung verantworten müssen. Bis dahin gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Zum Richter wurde Oliver Kriz bestellt.