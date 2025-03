Überraschender Abgang: bekannte Moderatorin verlässt ORF

Mit Ende April verlässt Claudia Reiterer den ORF: „Ich verabschiede mich mit großer Dankbarkeit – für mein Publikum, das mich so lange begleitet hat, für meine Kolleginnen und Kollegen, für all die spannenden Begegnungen und prägenden Erfahrungen, die ich mitnehmen darf.“ Die bekannte Moderatorin will sich künftig neuen Aufgaben in der Medienbranche widmen.

Karriere startete in der Steiermark

Reiterer startete ihre ORF-Tätigkeit 1998 im Landesstudio Steiermark. Ab 1999 war sie als innenpolitische Journalistin im Team der „Zeit im Bild 1“ tätig. Im Laufe ihrer Karriere moderierte sie rund 2.000 Sendungen, darunter „Betrifft“, „Report“, „Hohes Haus“, „konkret“, „Bürgerforum“, „Pressestunde“, „Runder Tisch“, Wahlkampfkonfrontationen und Elefantenrunden und acht Jahre lang die politische Talksendung „Im Zentrum.“ Darüber hinaus übernahm sie 18 Jahre lang Führungsverantwortung als stellvertretende Sendungsverantwortliche. ORF-Generaldirektor Roland Weißmann würdigt ihre Arbeit: „Mit ihrem Abschied verliert der ORF nicht nur eine herausragende Journalistin und prägende Persönlichkeit, sondern eine Instanz der politischen Berichterstattung, deren unbestechlicher Blick auf die Faktenlage und kompromisslose Präzision in der Fragestellung das Fundament unserer demokratischen Diskurskultur gestärkt haben.“