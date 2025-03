Wetteränderung in Österreich steht an: Wo sich nun Regen ankündigt

Veröffentlicht am 7. März 2025, 11:05 / ©5 Minuten

„Eine Wetterumstellung kommt auf uns zu“, erklärt „GeoSphere Austria“-Meteorologe Gerhard Hohenwarter in einem Reel nun. Während es bis inklusive Sonntag noch frühlingshaft sonnig und warm bleibt – der Himmel könnte am Wochenende lediglich vom Saharastaub etwas getrübt sein – kündigt sich Anfang der Woche eine Änderung an. Eine kräftige Wetterwelle vom Atlantik, die sich Richtung Mitteleuropa bewegt, sollte dafür sorgen, weiß der Meteorologe.

Warme Temperaturen gehen zum Wochenstart zurück

Mit Wochenstart dürften dann auch die aktuell deutlich zu warmen Temperaturen wieder nach unten gehen und sich normalisieren, so Hohenwarter. Wie „kalt“ es wird, ist aber noch recht offen. Vor allem im Norden und Osten, wo dringend Niederschläge gebraucht werden würden, sollte es allerdings noch am ehesten trocken bleiben, die meisten Niederschläge sind laut Hohenwarter im Süden und eventuell im äußersten Westen am Montag und Dienstag zu erwarten. Der Meteorologe spricht dabei von „recht kräftigen“ Niederschlägen, wobei die Unsicherheit noch recht große sei.

„Wunderschönes, außergewöhnlich warmes“ Frühlingswetter vorbei

Schon fix ist jedoch, dass das „wunderschöne, außergewöhnlich warme Frühlingswetter“ am Sonntag endet. Nächste Woche werde es dann wieder „deutlich kühler, der Jahreszeit angepasster“. Vor allem die Trockenheit im Norden und Osten könnte aber Probleme bereiten. Mehr dazu hier: „Ein kleiner Funke genügt“: Erhöhte Waldbrand-Gefahr in Österreich.