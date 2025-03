Teurer ab April: Preise für Handy und Internet steigen an

Aufgrund so genannter „Wertsicherungsklauseln“ werden mehr als die Hälfte der Handy- und rund 90 Prozent der Internettarife mit 1. April um rund 2,9 Prozent teurer, wie der Diskont-Anbieter „spusu“ berichtet. Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Österreicher bereits im Vorjahr von einer Steigerung von knapp acht Prozent betroffen waren und seit 2020 einen Anstieg des VPI um 27,1 Prozent hinnehmen mussten.

VPI-gekoppelte Verträge werden teurer

In etwas mehr als drei Wochen werden die Preise dann ein weiteres Mal steigen – diesmal immerhin „nur“ um rund drei Prozent, was bei einem Handy- oder Internettarif von 30 Euro Grundgebühr im Monat etwa 90 Cent an Mehrkosten verursachen würde. Wie bereits erwähnt gilt das allerdings nur bei den Verträgen, deren Preise an den Verbraucherpreisindex gekoppelt sind und eine „Wertsicherungsklausel“ beinhalten.

Wie stark die Grundgebühren für Handytarife nun ansteigen

Wie „futurezone“ berichtet, würden die Preise bei A1 um ebenjene 2,9 Prozent steigen, Drei verzichte auf eine Erhöhung, da die Inflation unter dem Schwellenwert, der in den AGB festgelegt sei, liege. Auf der Website von Magenta wiederum findet man einen Preisanstieg bei ebenjenen Verträgen von 2,91 Prozent. Nicht ansteigen werden die Grundgebühren etwa auch beim Anbieter „spusu“, wie das Weinviertler Unternehmen erklärt, auf eine VPI-Anpassung oder Servicepauschalen verzichte man nämlich bewusst.

So steigen die VPI-gebundenen Grundgebühren bei unterschiedlichen Anbietern: Magenta: 2,91 Prozent

A1: 2,9 Prozent

Drei: keine Steigerung

spusu: keine Steigerung

Handytarif wechseln könnte sich lohnen

Und obwohl die Branche selbst durch die Senkung des Subindex „Dienstleistungen für Mobiltelefonie“ zur Dämpfung der allgemeinen Inflation beitrage, würden viele Österreicher immer mehr bezahlen. Das liegt daran, dass sich dieser sinkende Subindex nur auf anmeldbare Tarife der letzten zwei Jahre bezieht, wie „spusu“ weiter erklärt. Heißt: Nur für Neukunden, Bestandskunden sind weiter Jahr für Jahr mit Preiserhöhungen konfrontiert, da in diesem Fall der Tarif an den Gesamt-VPI gekoppelt ist. Es würde sich für viele Österreicher also lohnen, den Tarif zu wechseln, wenn man einen hat der an den VPI gebunden ist.