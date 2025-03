Leiche in Koffer: Identität des Opfers geklärt – Verdächtiger festgenommen

Die Ermittlungen laufen nach dem Auffinden einer Leiche in einem Koffer in Wien-Favoriten. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.

Die Ermittlungen laufen nach dem Auffinden einer Leiche in einem Koffer in Wien-Favoriten. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.

Am Freitag, dem 28. Februar 2025, entdeckte ein Passant gegen 15 Uhr eine Leiche in einem Koffer im Bereich der Quellenstraße in Wien-Favoriten. Der Fund löste sofort eine Reihe von Ermittlungen aus, die unter der Leitung des Landeskriminalamtes Wien liefen. Da die Umstände des Vorfalls auf ein mögliches Gewaltverbrechen hindeuteten, wurde die Ermittlungsarbeit mit Hochdruck vorangetrieben. In den folgenden Tagen klärte sich, dass es sich bei der Leiche um einen 59-jährigen Mann handelt, der auf tragische Weise ums Leben gekommen war.

Tatverdacht gegen 28-Jährigen erhärtet sich

Die gerichtsmedizinischen Untersuchungen ergaben, dass die Todesursache Strangulation war. Dies deutet auf ein gezieltes Gewaltverbrechen hin. Die Ermittler konzentrierten sich daher schnell auf mögliche Verdächtige und ein engeres Umfeld des Opfers. Durch die weiteren Ermittlungen verdichteten sich die Hinweise auf einen 28-jährigen österreichischen Staatsbürger. Der Verdächtige wurde aufgrund des dringenden Tatverdachts am 6. März 2025 in den Abendstunden in Wien-Favoriten von den Beamten des Landeskriminalamtes festgenommen.