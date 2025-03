Neue Entwicklungen im Müllkartellverfahren

Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat im Rahmen ihrer Ermittlungen um ein Abfallkartell in Kärnten einen Antrag auf eine Geldbuße gegen die Huber Entsorgungsgesellschaft m.b.H. Nfg. KG und die Huber Abfallservice Verwaltungsgesellschaft m.b.H. beim Kartellgericht gestellt. Die Höhe beläuft sich auf 175.000 Euro. Der Firma Huber werde zudem ein Kronzeugenstatus zugebilligt, teilte die Behörde am Freitag mit.

Kärntner Firma trug zur Aufklärung bei

Die Firma mit Sitz in der Bezirksstadt Feldkirchen in Kärnten habe im Rahmen eines Kronzeugenprogramms zur vollen Aufklärung beigetragen. Das sei in die Bemessung der Geldbuße eingeflossen. Zudem habe Huber eine „untergeordnete Rolle“ im gegenständlichen Kartell gespielt. Auch im Verhältnis zu weiteren beteiligten Firmen habe es weniger kartellrechtswidrige Handlungen gegeben. Außerdem sei der Umsatz gering.

Kartellrechtswidrige Preisabsprachen und Co.

Huber nahm laut BWB an kartellrechtswidrigen Preisabsprachen, Marktaufteilungen und am Austausch von wettbewerbssensiblen Informationen in Bezug auf öffentliche und private Ausschreibungen im Bereich der Sammlung von Abfällen in Kärnten im Zeitraum von zumindest 2003 bis März 2021 teil. Die Zuwiderhandlung von Huber war Teil eines österreichweiten Kartells von zumindest Juli 2002 bis März 2021. [APA / RED. 7.3.25]