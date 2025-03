Verschlechterung: Faule Kredite nehmen in Österreich zu

In Österreich, Deutschland und teils auch in Frankreich werden mehr faule Kredite verzeichnet.

Die Europäische Zentralbank (EZB), allen voran die Chefbankenaufseherin Claudia Buch, warnt derzeit vor einer Zunahme der faulen Kredite in den Bankbilanzen vor allem in Österreich, Deutschland und teilweise auch in Frankreich. Wie Medien berichten, seien die notleidenden Forderungen zwar mit 2,3 Prozent weiterhin sehr gering, man würde allerdings im Euroraum und vor allem in den angesprochenen Ländern eine „leichte Verschlechterung“ sehen.

Was ist ein fauler Kredit? Bei faulen – auch notleidenden – Krediten handelt es sich um solche Kredite, bei dem der Schuldner in Zahlungsrückstand gerät. Als notleidend oder faul gilt ein Kredit laut „Gabler Banklexikon“ dann, wenn er schon mindestens 90 Verzugstage aufzuweisen hat.

Banken-Profitabilität in letzten Jahren gut

Am stärksten betroffen sind dabei vor allem Kredite an kleine und mittelständische Unternehmen und die Finanzierung für Gewerbeimmobilien. Da die Profitabilität derzeit aber recht gut sei, könnten gerade jene Geldinstitute, die in den letzten Jahren eher wenige Kreditausfälle zu verzeichnen hatten, ihre Widerstandsfähigkeit nun erhöhen, erklärt die EZB-Chefbankenaufseherin abschließend.