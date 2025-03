Tödliche Flammen: Verbrannte Leiche in Penzing vorgefunden

Am Donnerstag, dem 6. März 2025, wurde die Berufsfeuerwehr Wien zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Nikischgasse im 14. Bezirk alarmiert. Gegen 20.55 Uhr rückten insgesamt 27 Einsatzkräfte mit sechs Fahrzeugen aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die betroffene Wohnung bereits in Flammen, dichter Rauch drang aus dem Gebäude. Die Einsatzkräfte mussten die Tür gewaltsam öffnen, um sich Zutritt zu verschaffen und mit der Brandbekämpfung zu beginnen.

Löscharbeiten unter schwierigen Bedingungen

Aufgrund der starken Verrauchung wurde der Löschangriff unter Atemschutz durchgeführt. Eine Löschleitung wurde über das Stiegenhaus in die Brandwohnung gelegt, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Zusätzlich kam ein Hochleistungslüfter zum Einsatz, um die Rauchentwicklung zu verringern. Während der Löscharbeiten wurde in der Wohnung eine leblose Person gefunden. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Bei der Person handelt es sich vermutlich um den 68-jährigen Wohnungsmieter.

Nachbarwohnung ebenfalls betroffen

Auch eine angrenzende Wohnung wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr musste die Tür dieser Wohnung ebenfalls gewaltsam öffnen, um eine mögliche Ausbreitung des Feuers auszuschließen. Nach den Löscharbeiten wurde die betroffene Wohnung belüftet. Der Einsatz dauerte bis 22.45 Uhr. Die Brandursache ist derzeit unklar und wird noch untersucht.