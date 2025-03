Kärnten-Petition zeigt Wirkung: Bund spricht sich gegen Laborfleisch aus

Veröffentlicht am 7. März 2025, 13:16 / ©LK Kärnten/Wajand

Wie berichtet, wurde im Vorjahr die Petition „Laborfleisch? NEIN DANKE!“ von der Landwirtschaftskammer Kärnten ins Leben gerufen. Diese erzielte 43.625 Unterschriften und wurde im Zuge der Regierungsverhandlungen mehrfach an die Verhandlungsparteien herangetragen. Mehr dazu unter: Kärntner Stimmen gegen Laborfleisch in Wien übergeben.

Bundesregierung spricht sich gegen Laborfleisch aus

Der Appell aus Kärnten hat nun Wirkung gezeigt: Denn die neue Bundesregierung spricht sich klar gegen eine Zulassung von Laborfleisch in der EU aus. Darüber hinaus fordert sie eine Folgenabschätzung von den EU-Institutionen. Huber dazu: „Ohne die Initiative aus Kärnten hätte das Thema Laborfleisch im Regierungsprogramm keinen Niederschlag gefunden. Ich bedanke mich bei allen, die mit ihrer Stimme dazu beigetragen haben, dass das nun gelungen ist.“

Große Unterstützung in Kärnten

Das Anliegen wurde nicht nur von allen in der LK vertretenen Fraktionen getragen und von vielen Verbänden und privaten Akteuren unterstützt, auch seitens der Landespolitik war die Forderung nach einem EU-weiten Laborfleisch-Verbot von allen im Landtag vertretenen Fraktionen unterstützt worden. Landeshauptmann-Stellverterter Martin Gruber (ÖVP), der die Petition gemeinsam mit der LK Kärnten getragen hat, sieht dieses Bekenntnis der österreichischen Bundesregierung auch als ein Ergebnis des Drucks aus Kärnten: „Der große Erfolg der Petition hat schon deutlich gezeigt, wie klar die Bevölkerung Laborfleisch ablehnt. Dass sich die neue Bundesregierung nun gegen eine EU-weite Zulassung ausspricht, ist daher ein wichtiger Etappensieg. Jetzt gilt es, mit anderen europäischen Staaten eine Allianz gegen Laborfleisch zu schmieden.“

Kampf geht auf EU-Ebene weiter

LK-Präsident Huber will auch künftig bei diesem Thema nicht lockerlassen. Deshalb hat er bereits den nächsten Schritt gesetzt und eine entsprechende Petition im EU-Parlament eingereicht. Damit will er das Thema möglichst rasch auch auf die Tagesordnung von EU-Parlament und EU-Kommission bringen. „Wir meinen es ernst. Der Kampf geht weiter. Die 43.625 Stimmen aus Kärnten müssen auch in Brüssel gehört werden“, zeigt sich Huber entschlossen.