17 Einbrüche in Graz: Polizei schnappt Diebes-Duo

Bereits Ende März des Vorjahres begannen die Ermittlungen der Polizei, nachdem innerhalb von zwei Monaten in gleich neun Firmen im Bereich Puntigamer Straße eingebrochen worden war. Dabei stahlen die Täter Bargeldbestände, Gutscheine oder elektronische Wertgegenstände und flüchteten vorerst unerkannt. Ende Juli führten dann weitere Einbruchsdiebstähle in Selbstbedienungsläden bzw. Diebstähle von diversen Lebensmitteln zu zwei vorerst namentlich unbekannten Tatverdächtigen.

Kriminalisten überführen 30-Jährigen

Umfassende Spurensicherungen und Auswertung von vorhandenen Videoaufzeichnungen führten die Kriminalisten in der Folge auf die Spur eines 30-jährigen Mannes aus Graz. Polizisten nahmen den einschlägig vorbestraften Österreicher bereits Mitte Dezember 2024 über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz fest. Der 30-Jährige leugnete zunächst die Straftaten, zeigte sich dann jedoch geständig. Er befindet sich bis auf weiteres in Haft.

Komplize identifiziert

Nach einem weiteren Einbruch bei einem Selbstbedienungsladen in Raaba forschten Ermittler dann den vorerst unbekannten Komplizen aus. Auch der 27-Jährige leugnete vorerst jegliche Tatbeteiligung. Aufgrund der erdrückenden Beweislast zeigte sich der Grazer in der Folge jedoch geständig, an einigen der Straftaten beteiligt gewesen zu sein. Als Motiv nannten die Männer Geldnot sowie den Bedarf an Lebensmitteln.

15.000 Euro Schaden

Der Schaden der insgesamt 14 Einbrüche und drei Diebstähle dürfte sich auf etwa 15.000 Euro belaufen. Nach dem Abschluss der polizeilichen Ermittlungen werden beide Männer der Staatsanwaltschaft Graz angezeigt.