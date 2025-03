Johann Weber bleibt Kärntens Stimme im Nationalrat

Johann Weber, ÖVP-Bezirksparteiobmann und Gemeinderat in Wolfsberg, wird auch in der kommenden Legislaturperiode als starke Stimme für Kärnten im Nationalrat vertreten sein. Er wurde am Freitag, 7. März 2025 in Wien erneut als Nationalratsabgeordneter angelobt. Unter dem Motto „Voller Einsatz für Kärnten“ setzt sich der 59-jährige Lehrer der Landwirtschaftlichen Fachschule St. Andrä besonders für die Anliegen der Bürger im Lavanttal und in Unterkärnten ein.

Weiterhin starke Vertretung für die Region

„Ich gehe mit großer Demut an diese Aufgabe heran, danke allen Wählern für ihr Vertrauen und allen, die mir zu meinem Wiedereinzug in das Hohe Haus gratuliert haben. Mein Ziel ist es, die Interessen unserer Region mit Nachdruck nach Wien zu bringen. Insbesondere die Weiterentwicklung der Lavanttalbahn und des Wirtschaftsraums rund um die Koralmbahn werden Schwerpunkte meiner Arbeit sein“, so Weber.

Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg

Sein Einsatzgebiet umfasst das ganze Land, der bisherige Regionalwahlkreis Ost wird aber in ähnlicher Form weitergeführt. In seiner parlamentarischen Arbeit wird er voraussichtlich in den Ausschüssen Verfassung, Volksanwaltschaft und Menschenrechte, Familie & Jugend sowie Tourismus vertreten sein. Johann Weber legt Wert auf eine konstruktive Zusammenarbeit für Kärnten und Österreich. Demgemäß setzt er auf überparteiliche Zusammenarbeit: „Wir stehen vor großen Herausforderungen, die wir nur gemeinsam bewältigen können. Ich verstehe mich als Brückenbauer und Mandatar für alle Kärntner – unabhängig von ihrer politischen Zugehörigkeit.“