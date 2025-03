Millionen-Insolvenz: Euram Bank-Kunden bangen um ihr Geld

Die European American Investment Bank AG (Euram Bank) steht nach der Insolvenzeröffnung im Dezember 2024 vor einem der größten Bankenkonkursverfahren der letzten Jahre in Österreich. Am 6. März 2025 fand am Handelsgericht Wien die allgemeine Prüfungstagsatzung statt. Insgesamt haben 432 Gläubiger Forderungen in Höhe von rund 546,5 Millionen Euro angemeldet. Ein wesentlicher Teil davon betrifft Kundeneinlagen. Ursprünglich wurde von rund 300 Millionen Euro Gesamtverbindlichkeiten ausgegangen. 5 Minuten hat berichtet.

Einlagensicherung hat Vorrang

Ein großer Teil der Forderungen wurde bereits anerkannt, doch es gibt auch bestrittene Ansprüche. Während etwa 193 Millionen Euro bestritten bleiben, wurden 354 Millionen Euro anerkannt. Aufgrund der Sonderregelungen für Bankeninsolvenzen greift hier das Bankensanierungs- und Abwicklungsgesetz (BaSAG). Jürgen Gebauer vom KSV1870 erklärt dazu: „Das bedeutet, dass an erster Stelle die Einlagensicherung steht. In weiterer Folge haben die Sparer mit ihren nicht einlagengesicherten Guthaben Anspruch auf eine Quotenzahlung. Erst dann folgen die weiteren Gläubiger.“ Die Einlagensicherung ESA Austria hat Forderungen in Höhe von 41,9 Millionen Euro angemeldet, wie aus der Aussendung des Alpenländischen Kreditorenverbands (AKV) hervorgeht. Die Einlagekunden sollten voraussichtlich eine entsprechende Entschädigungszahlung erhalten.

Banklizenz steht vor Entzug

Nachdem die Finanzmarktaufsicht (FMA) der Euram Bank im Oktober 2024 den Geschäftsbetrieb wegen mangelnder Geldwäscheprävention untersagt hatte, folgte im Dezember der Konkursantrag. Nun steht der Entzug der Bankenkonzession durch die Europäische Zentralbank (EZB) bevor. Die FMA hat bereits ein Entzugsverfahren eingeleitet. Stephan Mazal von Creditreform dazu: „Mit dem baldigen Entzug der Bankenkonzession ist zu rechnen.“

Die Euram Bank „Die Wiener Privatbank wurde 1999 gegründet und war in Europa, Russland, dem Nahen Osten und Zentralasien tätig. Nachdem die Bank bereits wegen mangelnder Geldwäscheprävention unter Beobachtung der Finanzmarktaufsicht (FMA) stand, wurde ihr Mitte Oktober 2024 die Fortführung des Geschäftsbetriebs untersagt. Anfang Dezember 2024 folgte dann der Konkursantrag durch die Finanzmarktaufsicht (FMA)“, fasst Creditreform zusammen.

Erste Maßnahmen: Mitarbeiter entlassen

Der Insolvenzverwalter ist aktuell mit der Verwertung des Bankvermögens und der Prüfung rechtlicher Ansprüche beschäftigt. Erste Maßnahmen für die Liquidation wurden bereits gesetzt: „Nicht mehr benötigte Teilbetriebe wurden bereits mit gerichtlicher Genehmigung geschlossen; der restliche noch formal aufrechte Geschäftsbetrieb samt der dazugehörigen rechtlichen und organisatorischen Struktur wird vorerst unter Aufsicht der Insolvenzverwaltung mit rund 29 Dienstnehmern fortgeführt“, so der AKV. Aus der Aussendung des Creditreform-Verbands geht hervor, dass ehemals rund 50 Mitarbeiter angestellt waren.

Gläubiger könnten teils leer ausgehen

Eine verlässliche Quotenprognose ist derzeit nicht möglich. Während die Einlagensicherung ESA und Gläubiger mit Einlagen bis 100.000 Euro ihre Forderungen vollständig zurückbekommen, müssen Sparer mit höheren Einlagen mit teilweisen Verlusten rechnen. „Unbesicherte Gläubiger müssen mit einem Totalausfall rechnen“, so Mazal von Creditreform. Laut KSV1870 ist es „sehr wahrscheinlich, dass zumindest die Forderung der Einlagensicherung zur Gänze bedient werden kann.“ Aufgrund der komplexen Sachlage wird mit einer mehrjährigen Verfahrensdauer gerechnet.