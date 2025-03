Unfall in Villach: Motorradfahrer (58) bei Kollision verletzt

Ein 58-jähriger Villacher wollte am heutigen Freitag, dem 7. März 2025, um 6.10 Uhr mit seinem Auto im Stadtgebiet von Villach von der Steinwenderstraße nach links in die Franz-Xaver-Wirth-Straße einbiegen. Zur selben Zeit lenkte ein ebenfalls 58-jähriger Villacher sein Motorrad aus der Genotteallee in die Steinwenderstraße stadteinwärts. An der Kreuzung der drei Straßen kam es aus bisher unbekannter Ursache zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge und der Motorradfahrer stürzte. Er wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung ins LKH Villach eingeliefert. Der Autofahrer blieb unverletzt. Das Autowurde leicht und das Motorrad schwer beschädigt. Ein mit den Lenkern durchgeführter Alkomatentest verlief negativ.