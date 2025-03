Bis zu 7.000 Euro Strafe: Feuer und Rauchen im Wald verboten

In den meisten steirischen Bezirken wurden wieder die Waldbrandverordnung erlassen.

Veröffentlicht am 7. März 2025, 15:21 / ©BFVGU

Nach einem außergewöhnlich niederschlagsarmen Winter spitzt sich die Waldbrandsituation in der Steiermark weiter zu. In einigen Regionen fehlen aktuell bis zu 80 Prozent der üblichen Niederschlagsmengen. Die angekündigten frühlingshaften Temperaturen von bis zu 20 Grad Celsius, ausbleibender Regen sowie lebhafter Wind am kommenden Wochenende erhöhen die Waldbrandgefahr deutlich. Besonders gefährdet sind schneefreie, sonnseitige Lagen. Die trockene Vegetation aus dem Vorjahr – etwa Schlagabraum und trockenes Gras – bietet ideale Bedingungen für eine rasche Brandentwicklung. Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen, dass gerade im Frühjahr höchste Vorsicht geboten ist.

Waldbrandverordnung erlassen

Da rund 85 Prozent aller Waldbrände in Österreich durch menschliches Fehlverhalten verursacht werden, rufen die Behörden eindringlich zu verantwortungsbewusstem Verhalten auf. Bereits kleine Unachtsamkeiten, wie achtlos weggeworfene Zigaretten oder unsachgemäß entsorgte Asche, können katastrophale Folgen haben. Um das Risiko zu minimieren, haben die Bezirksverwaltungsbehörden in den meisten steirischen Bezirken die Waldbrandverordnung erlassen.

Diese Verordnung untersagt unter anderem: Jegliches Hantieren mit offenem Feuer im Wald und in Waldnähe

Das Rauchen im Wald sowie im Gefährdungsbereich des Waldes

Das Entsorgen von Asche im Wald

Geldstrafen bis zu 7.000 Euro

Verstöße werden mit Geldstrafen von bis zu 7.270 Euro oder Freiheitsstrafen von bis zu vier Wochen geahndet. Neben schweren ökologischen und wirtschaftlichen Schäden verursachen Waldbrände enorme Kosten durch aufwändige Löscharbeiten, bei denen oftmals zahlreiche Feuerwehrkräfte und sogar Hubschrauber im Einsatz stehen.

„Besondere Vorsicht walten lassen“

Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer: „Ich appelliere an alle Steirerinnen und Steirer, in den kommenden Tagen besondere Vorsicht in Bezug auf Brandgefahren walten zu lassen! Unsere Wälder sind aktuell besonders trocken, sodass schon vermeintlich kleine Unachtsamkeiten verheerende Folgen für die Sicherheit der Steirerinnen und Steirer, deren Hab und Gut und unsere Wälder als Grundlage von Wirtschaft und Arbeit haben können!“” Durch umsichtiges Verhalten und das Einhalten der geltenden Vorschriften können Waldbrände effektiv verhindert werden.