Neues Bündnis aus ÖVP, SPÖ und NEOS: Optimismus trifft auf Widerstand

Bundeskanzler Christian Stocker sprach von „historischen Herausforderungen“, denen sich die Regierung stellen müsse – insbesondere angesichts der schwierigen Budgetsituation und geopolitischer Unsicherheiten. Das Zustandekommen der Koalition sei nur möglich gewesen, weil alle drei Parteien über ihren Schatten gesprungen seien. Stocker betonte, dass diese Koalition auf Vernunft basiere und Lösungen für das Land im Vordergrund stünden.

Inhaltlich legte die Regierung den Fokus auf folgende Themen:

Migration und innere Sicherheit : Maßnahmen zur Eindämmung illegaler Zuwanderung und eine bessere Ausstattung für Polizei und Justiz.

: Maßnahmen zur Eindämmung illegaler Zuwanderung und eine bessere Ausstattung für Polizei und Justiz. Wirtschaft und Arbeitsmarkt : Stärkung des Wirtschaftsstandorts, Förderung von Unternehmen und Sicherung von Arbeitsplätzen.

: Stärkung des Wirtschaftsstandorts, Förderung von Unternehmen und Sicherung von Arbeitsplätzen. Soziale Themen : Verbesserungen im Wohnbau, Unterstützung von Familien sowie Reformen im Bildungsbereich.

: Verbesserungen im Wohnbau, Unterstützung von Familien sowie Reformen im Bildungsbereich. Europapolitik: Ein klares Bekenntnis zur EU und deren Werte.

©Parlamentsdirektion/Johannes Zinner Christian Stocker betonte heute in der Nationalratssitzung die Einigkeit der Regierung.

Babler: „Feier der Demokratie und Kompromissfähigkeit“

Vizekanzler Andreas Babler betonte, dass diese Regierung nicht nur gebildet wurde, um eine FPÖ-geführte Regierung zu verhindern, sondern um das große Ganze in den Mittelpunkt zu stellen. Er sprach sich für eine stärkere Besteuerung von Banken, Stiftungen und Immobilienriesen aus, um das Wohnen leistbarer zu machen. Gleichzeitig betonte er, dass es wichtig sei, illegale Zuwanderung nicht nur zu kritisieren, sondern aktiv zu ordnen und einzudämmen.

©Parlamentsdirektion/Johannes Zinner Auch Andreas Babler stellt die Einigkeit in den Mittelpunkt.

FPÖ: Scharfe Kritik an der „XXL-Regierung“

FPÖ-Chef Herbert Kickl kritisierte die neue Koalition als „teuerste Regierung aller Zeiten“ und sprach von einem „Monstrum des Stillstands“. Er forderte Neuwahlen und prognostizierte eine baldige „Volkskanzlerschaft“ der FPÖ. ÖVP-Klubobmann August Wöginger hielt dagegen und betonte, dass Kickl die Chance auf eine Regierungsbeteiligung selbst verspielt habe, da er in den Verhandlungen zu wenig kompromissbereit gewesen sei.

©Parlamentsdirektion/Thomas Topf Herbert Kickl sprach von der „teuersten Regierung aller Zeiten“.

Meinl-Reisinger: „Mehr als nur der kleinste gemeinsame Nenner“

NEOS-Außenministerin Beate Meinl-Reisinger betonte in ihrer Rede, dass es der Regierung nicht nur darum gegangen sei, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, sondern an die Grenzen des Machbaren zu gehen. Das Regierungsprogramm richte sich an alle Menschen in Österreich, denn „Probleme und Chancen kennen keine Parteifarbe.“ Sie rief zu Optimismus und Vertrauen auf: „Angst ist ein schlechter Ratgeber. Wir wollen auf Zuversicht bauen.“ Ziel sei es, den Menschen neuen Glauben an die Zukunft zu geben.

©Parlamentsdirektion/Johannes Zinner Beate Meinl-Reisinger möchte den kleinsten gemeinsamen Nenner finden.

Grüne loben Kompromissbereitschaft, kritisieren fehlende Klimapolitik

Der grüne Klubobmann Werner Kogler lobte die Kompromissfähigkeit der neuen Regierung, kritisierte jedoch das Fehlen konkreter Klimaschutzmaßnahmen im Regierungsprogramm. Er forderte eine Kürzung umweltschädlicher Subventionen wie das Dieselprivileg und betonte, dass die Regierung eine Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen trage. Ex-Umweltministerin Leonore Gewessler äußerte sich noch deutlicher: Die neue Klimapolitik sei „rückschrittlich“ und gefährde die Fortschritte der vergangenen Jahre.

Regierung setzt auf Technologie und Hausverstand

Stocker erklärte, dass Klimaschutz auch ohne „Gebote und Verbote“ möglich sei – er setzt auf „Klimaschutz durch Technologie und Hausverstand“. Die Regierung wolle in den kommenden Jahren beweisen, dass Fortschritt und Nachhaltigkeit keine Gegensätze seien. Die neue Koalition präsentierte sich bei der Sondersitzung erstmals den Abgeordneten des Nationalrats. Die Besuchergalerie war gut gefüllt – unter den Gästen waren auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und dessen Vorgänger Heinz Fischer. Eng war es auch auf der Regierungsbank. Um die nunmehr 14 Ministerinnen und Minister sowie 7 Staatssekretäre unterzubringen, mussten die bisherigen Stühle durch schmalere ersetzt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.03.2025 um 16:16 Uhr aktualisiert