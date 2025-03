Wieder Proteste gegen Wiener Akademikerball erwartet

Am Heldenplatz rund um die Hofburg gilt ab 17 Uhr ein Platzverbot, um ein Aufeinandertreffen von Demonstranten und Ballgästen zu verhindern. Es ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen in der Innenstadt zu rechnen. Mehr dazu in: Wiener Akademikerball: Hier gibt es Platzverbote und Verkehrsmaßnahmen. Am Wiener Akademikerball wird mit Nationalratspräsident Walter Rosenkranz und Wiens Landesparteichef Dominik Nepp wieder blaue Prominenz erwartet.

Ringstraße gesperrt

Ab 17 Uhr wird die Ringstraße für den Verkehr zwischen Operngasse und Wipplingerstraße gesperrt. Auch kurzfristige temporäre Verkehrssperren sind möglich. Die Polizei empfiehlt, den innerstädtischen Bereich großräumig zu umfahren. Insgesamt werden mehrere hundert Polizisten und Polizistinnen im Einsatz stehen.

„Offensive gegen Rechts“ ruft zu Demo auf

Die Plattform „Offensive gegen Rechts“ hat ab 17 Uhr wieder zu einem Demonstrationszug gegen den Burschenschafterball aufgerufen – vom Universitätsring über den Hohen Markt zum Stephansplatz. In der Vergangenheit wurde die Veranstaltung immer wieder von zum Teil heftigen Protesten begleitet. Insbesondere im Jahr 2014 kam es zu zahlreichen Sachbeschädigungen und auch zu einer erheblichen Anzahl an verletzten Demonstranten und Polizisten. In den Jahren danach beruhigte sich die Situation aber deutlich. (APA, 07.03.2025)