Quad in Flammen: Technischer Defekt löste Feuer aus

Wie berichtet, kam es Donnerstagvormittag, 6. März 2025, in Tieschen zu einem Fahrzeugbrand, welcher sich auf das Nebengebäude ausweitete. Am heutigen Freitag, dem 7. März 2025, erfolgte durch Beamte des Landeskriminalamtes (LKA) Steiermark in Kooperation mit einem Brandsachverständigen die Brandursachenermittlung. Der Brand dürfte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit durch einen technischen Defekt beim vierrädrigen Kraftfahrzeug (Quad) ausgebrochen sein und hat sich in weiterer Folge auf das gesamte Wirtschaftsgebäude ausgebreitet und dieses stark beschädigt. Es wurden keine Personen oder Tiere verletzt. Die genaue Schadenshöhe steht bis dato nicht fest.