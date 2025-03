Mopedlenker (15) missachtet Vorrang – schwer verletzt

Gegen 9.50 Uhr fuhr ein 29-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem Pkw auf der L360 von Großpesendorf kommend in Fahrtrichtung Weiz. Im Kreuzungsbereich der L360 mit der alten Bundesstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem 15-jährigen Mopedlenker aus dem Bezirk Weiz. Der Mopedlenker dürfte beim Einfahren in die Kreuzung den Vorrang missachtet haben. Der 15-Jährige wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber in die Kinderklinik nach Graz geflogen. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt, eine Alkoholisierung wurde nicht festgestellt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.