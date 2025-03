Luxusuhrenraub in Wien: Verdächtiger in Frankreich festgenommen

Ein Algerier wurde in Frankreich verhaftet. Er soll an einem Raub in Wien beteiligt gewesen sein.

Im Mai vergangenen Jahres wurde ein 72-jähriger Tourist, der mit seiner Frau auf Urlaub in Wien war, Opfer eines versuchten schweren Raubes. Das Ehepaar war gerade in der Innenstadt spazieren, als ein unbekannter Mann versuchte dem 72-Jährigen seine Luxusarmbanduhr vom Handgelenk zu reißen. Als ihm dies nicht gelang, kam ein zweiter unbekannter Täter hinzu und attackierte das Opfer. Den Tatverdächtigen gelang es nicht die Uhr an sich zu nehmen und flüchteten. Der Mann wurde bei der Tat leicht verletzt. Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Raub übernahm die Ermittlungen. Es stellte sich heraus, dass es sich um eine professionell agierende Tätergruppe handelt.

Mann konnte festgenommen werden

Aufgrund der akribischen Arbeit der Beamten gelang es ihnen einen Beitragstäter der Gruppe auszuforschen. Der 32-Jährige (StA.: Algerien) konnte aufgrund eines durch die Staatsanwaltschaft Wien angeordneten EU-Haftbefehls, in Frankreich festgenommen werden. Am 5. März 2025 wurde der Mann nach Wien überstellt und den Beamten des Landeskriminalamtes Wien übergeben. Der Tatverdächtige zeigte sich in seiner Einvernahme geständig und wurde in eine Justizanstalt gebracht. Die weiteren Ermittlungen sind im Gange.