Ab 1. April: Diese Förderung wird jetzt abgeschafft 

Veröffentlicht am 7. März 2025, 17:53 / ©Fotos von pexels.com

„Bildung ist entscheidend für unseren Wirtschaftsstandort – aber die Bildungskarenz war für viele ein Auszeit-Modell und kein Schulungs-Modell. Das kostet wertvolle Arbeitskräfte und bringt weder Wirtschaft noch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern echten Mehrwert. Deshalb schaffen wir die Bildungskarenz in der jetzigen Form ab, und setzen stattdessen auf gezielte Qualifizierung, die wirklich Chancen schafft“, so Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer.

©Pixabay / kherrmann Durch das Aus der Bildungskarenz erhofft sich die Regierung positive Aspekte.

Ab 1. April wird Bildungskarenz abgeschafft

Die Bildungskarenz wird mit 1. April 2025 abgeschafft. Die Maßnahme ist Teil eines umfassenden Reformprozesses, der sicherstellt, dass Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen künftig zielgerichtet und effizient eingesetzt werden. Die Kosten für das Weiterbildungsgeld, das Personen während einer Bildungskarenz erhalten, haben sich in den vergangenen Jahren nahezu verdreifacht – von 236 Millionen Euro im Jahr 2019 auf rund 650 Millionen Euro im Jahr 2024. Gleichzeitig blieben zehntausende Stellen in der heimischen Wirtschaft unbesetzt.

Warst du schon einmal in Bildungskarenz? Ja, war ich Nein, ich habe aber eine geplant Nein, werd ich auch nie Keine Ahnung Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

„Geplante Neugestaltung bringt echten Mehrwert“

„Die Bildungskarenz erfüllte oft nicht ihren eigentlichen Zweck. Die geplante Neugestaltung setzt auf nachhaltige, gezielte Weiterbildung, die sowohl Arbeitnehmern als auch Unternehmen echten Mehrwert bringt. Fachkräfteausbildung muss im Mittelpunkt stehen, damit wir Ressourcen sinnvoll nutzen und unsere Wirtschaft stärken“, so Hattmannsdorfer. Ab dem 1. Jänner 2026 soll eine treffsichere Nachfolgeregelung in Kraft treten. Gemeinsam mit den Sozialpartnern wird ein Weiterbildungsinstrument entwickelt, das gezielt auf den Fachkräftebedarf unseres Wirtschaftsstandorts ausgerichtet ist. Wie es mit den Betroffenen weitergeht erfährst du hier: Unsicherheit bei Betroffenen: Was geschieht nun mit der Bildungskarenz?

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.03.2025 um 17:55 Uhr aktualisiert