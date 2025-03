Ein Todesopfer: Unfall-Drama im Umfahrungstunnel Henndorf

In Salzburg kam es zu einem tödlichen Unfall.

Veröffentlicht am 7. März 2025, 17:57 / ©5 Minuten

Kurz nach 13 Uhr am heutigen Freitag, dem 7. M√§rz, kam es im Umfahrungstunnel Henndorf, Bezirk Salzburg-Umgebung, zu einem t√∂dlichen Unfall. Wie Medien berichten, sind zwei Lkw und ein Auto kollidiert. F√ľr eine Person kam jede Hilfe zu sp√§t, auch Wiederbelebungsma√ünahmen waren zwecklos. Drei weitere Beteiligte erlitten leichte Verletzungen und wurden in das Landeskrankenhaus beziehungsweise in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Die Identit√§t der verstorbenen Person ist derzeit noch unbekannt.