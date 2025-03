23-Jähriger mit Stichverletzung in Wien: Tatverdächtiger festgenommen

Beamte des Stadtpolizeikommandos Landstraße wurden aufgrund einer verletzten Person alarmiert. Die Polizisten konnten in der Hofmannsthalgasse einen 23-Jährigen der im Rückenbereich eine Stichverletzung aufwies antreffen. Auf die Verletzung angesprochen konnte der Mann einen vermutlichen Tatverdächtigen nennen. Durch Beamte der Bereitschaftseinheit Wien wurde an der Wohnadresse des genannten Tatverdächtigen Nachschau gehalten. Der Mann konnte durch die Beamten im Innenhof des Hauses angehalten werden.

Tat spielte sich in der Wohnung des Verdächtigen ab

Im Zuge weiterer Erhebungen stellte sich heraus, dass sich die Tat in der Wohnung des 32-jährigen slowakischen Staatsangehörigen abgespielt haben soll. Der Tatverdächtige wurde in weiterer Folge vorläufig festgenommen. Der 23-Jährige wurde durch die Berufsrettung Wien erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Der Verletzte konnte bereits aus dem Krankenhaus entlassen und einvernommen werden. Der 32-Jährige befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltungen. Die Ermittlungen sind im Gange.