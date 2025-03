Autolenker gerät auf Gegenfahrbahn – Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 20-jähriger Mann aus dem Bezirk Wiener Neustadt-Land lenkte am 6. März 2025, gegen 15.10 Uhr, einen Pkw auf der L 149 aus Richtung Kirchschlag kommend in Richtung Wiesmath durch das Gemeindegebiet von Kirchschlag in der Buckligen Welt. Zur gleichen Zeit lenkte ein 62-jähriger Mann aus dem Bezirk Wiener Neustadt ein Motorrad in die entgegengesetzte Richtung.

Nach euine Kurve kam es zum Unglück

Nach einer Rechtskurve kam der Pkw-Lenker bei Straßenkilometer 21,250 aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Motorradlenker. Durch den Anprall wurde der 62-Jährige in eine steil abfallende Waldböschung geschleudert. Er erlitt dabei Verletzungen schweren Grades und wurde nach notärztlicher Versorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen.