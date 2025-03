Achtung, Allergiker! METRO ruft jetzt dieses Produkt zurück

Metro ist mit seinen Großmärkten in ganz Österreich vertreten. Nun wird ein Produkt zurückgerufen, das ausschließlich bei diesen Märkten erhältlich ist. In dem am heutigen Freitag veröffentlichten Produktrückruf geht es um die „Salzstangerl 22 St. MC“. Für Milch-Allergiker kann der Verzehr gefährlich sein. Kunden können die betroffene Ware in allen METRO-Märkten zurückgeben und erhalten eine Gutschrift.

Diese Chargen sind betroffen 06.03.2025 (Charge: 242648)

12.03.2025 (Charge: 240249)

20.03.2025 (Charge: 241050)

18.04.2025 (Charge: 250802)

23.04.2025 (Charge: 251303)

01.05.2025 (Charge: 252104)



Gefahr für Milch-Allergiker

Metro erklärt: „Bei dem genannten Produkt des Lieferanten ANKERBROT GMBH ist das Allergen Milch enthalten, aber nicht in der Zutatenliste angegeben. Das Produkt ist für Milch-Allergiker nicht zum Verzehr geeignet. Verbraucher, die keine Milch-Allergie haben, können das Produkt wie gewohnt verzehren.“ Die Großhandelskette verweist darauf, bei Rückfragen sich an die Ankerbrot GmbH zu wenden. Der Rückruf wurde auch vom genannten Hersteller veranlasst.