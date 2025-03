Streik an deutschen Flughäfen: Diese Flüge von Österreich fallen aus

Flugzeug am Boden

Veröffentlicht am 7. März 2025, 18:44

Alleine von Wien aus gibt es Montag normalerweise neun Flüge nach Berlin – doch dieser Flughafen sperrt wegen des Streiks dann erst gar nicht auf. Auch aus Salzburg und Graz ist hier je ein Flug nach Berlin betroffen, zeigt der Flugplan.

Rückflüge wohl ebenfalls betroffen

Auch an die bestreikten Flughäfen, die im Gegensatz zum Airport Berlin-Brandenburg zumindest bisher keine gänzliche Schließung angekündigt haben, gehen am Montag viele Flüge aus Österreich. Meistens gehört ein Rückflug dazu. Alleine von Wien geht es – zumindest an streikfreien Montagen derzeit – sechsmal nach München, fünfmal nach Stuttgart, elfmal nach Frankfurt, je siebenmal nach Düsseldorf und Hamburg sowie je zweimal nach Hannover und Leipzig. Auch aus Klagenfurt gibt es einen Montag-Flug nach Hannover. Aus Salzburg kann es neben des einen Berlin-Flugs Schwierigkeiten beim einen München-, drei Frankfurt-, zwei Düsseldorf-Flügen und einem Hamburg-Flug geben. Aus Linz geht es im Normalfall dreimal nach Frankfurt, aus Innsbruck zweimal nach München.

AUA erwartet Probleme bei allen Deutschlandflügen

Die konkreten Auswirkungen sind vorerst noch offen, hieß es am Freitag vom Flughafen Wien, der solche für gewisse Verbindungen freilich nicht ausschließt. Reisenden wird empfohlen, sich auf den Internetseiten ihrer Airlines oder ihren Reiseveranstaltern schlau zu machen. Laut der AUA werden nach aktuellen Informationen an diesem Tag alle Flugverbindungen von und nach Deutschland von Beeinträchtigungen oder gänzlichen Absagen betroffen sein. Reisende, die bei der Buchung Handynummer oder E-Mail-Adresse angegeben haben werden proaktiv über Fluganpassungen und Umbuchungen informiert, ergänzte die Fluglinie.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.03.2025 um 18:45 Uhr aktualisiert