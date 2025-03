Fahrer verliert Kontrolle: Motorradunfall endet im Krankenhaus

Ein 43-jähriger Mann aus dem Bezirk Baden fuhr am 6. März 2025, gegen 15.50 Uhr, mit einem Motorrad auf einer unbenannten Straße im Bereich der Kiesgruben Eggendorf in Richtung Großmittler-Straße durch das Gemeindegebiet von Eggendorf. Dabei soll er sein Motorrad stark beschleunigt und in der Folge die Kontrolle darüber verloren haben. Anschließend kam er von der Straße auf die angrenzende Böschung ab und wurde durch die Luft geschleudert. Der 43-Jährige erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit dem Rettungsdienst in das Landesklinikum Baden verbracht.