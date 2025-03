Einbruch: Gartengeräte im Wert eines fünfstelligen Betrags gestohlen

Bisher unbekannte Täter brachen am 7. März 2025 um 1.56 Uhr in ein Firmenobjekt im Stadtgemeindegebiet von Ferlach, Bezirk Klagenfurt, ein, indem sie die Blechfassade aufschnitten und sich so Zugang in den Verkaufsraum verschafften. In der Folge wurden zehn Motorsägen, vier Motorsensen, drei Heckenscheren, ein Rasenkantenschneider und ein Akku gestohlen. Der Schaden, der durch Diebstahl entstanden ist, beträgt eine niedrige fünfstellige Summe. Der Sachschaden ist beträchtlich, kann aber derzeit noch nicht beziffert werden.