Kärntner Feuerwehr trauert um jungen Kameraden

Eine Todesnachricht erschütterte heute die Freiwillige Feuerwehr Bad Eisenkappel: Ihr geschätzter Kamerad Radojica M., auch genannt „Rade“, ist nicht mehr. Viel zu früh wurde der junge Feuerwehrmann aus dem Leben gerissen. In einem Facebook-Posting sprechen die Florianis der Familie ihr tiefstes Mitgefühl aus und schreiben: „Lieber Rade, wir danken Dir von Herzen für Deinen unermüdlichen Einsatz bei der Feuerwehr und für die Bevölkerung. Die Erinnerung an Dich wird immer in unseren Herzen bleiben. Ein letztes Gut Heil!“