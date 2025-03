Pistenunfall am Stuhleck: Polizei sucht Zeugen nach Ski-Crash

Gegen 11.55 Uhr kam es im Skigebiet Stuhleck zu einer Kollision zwischen zwei Skifahrern. Ein 43-jähriger Seilbahnmitarbeiter wechselte seinen Einsatzort im Skigebiet und fuhr dazu mit seinen Skiern zu einer Seilbahnstation ab. Während dieser Abfahrt kam es auf der Piste 1, im Bereich Bergstation Promibahn, zur Kollision mit einem bislang unbekannten Skifahrer. Der 43-Jährige wurde laut seinen Angaben vom Unbekannten von hinten angefahren, woraufhin er schwer zu Sturz kam. Er prallte erst gegen die Präparierungskante am Pistenrand und stürzte in weiterer Folge in ein Waldstück neben der Piste. Dies wurde von einer nachkommenden Wintersportlerin wahrgenommen, welche schließlich auch die Rettungskette in Gang setzte.

Skifahrer fährt davon

Der eigentliche Unfallverursacher hatte die Unfallstelle verlassen, ohne sich weiter um den Schwerverletzten zu kümmern. Nach erfolgter Erstversorgung durch Pistenrettung und Alpinpolizei wurde der Verletzte aufgrund der Schwere seiner Verletzungen schließlich nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungshubschrauber Christophorus 33 in das LKH Wr. Neustadt geflogen.

Zeugen des Unfalles gesucht

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Person des Unfallgegners und zum Unfallhergang machen können, werden gebeten unter der Telefonnummer 059133-6251 mit der Alpinpolizei Hochsteiermark Kontakt aufnehmen.