Neue Stadträte Emmerling und Maschek übernehmen Schlüsselressorts

Heute, Freitag, wurden Bettina Emmerling und Christoph Maschek vom Wiener Gemeinderat als neue Mitglieder im Stadtsenat gewählt und angelobt. Die bisherige Klubchefin der NEOS Bettina Emmerling wurde in geheimer Wahl mit 53 Stimmen zur Bildungsstadträtin gewählt. Christoph Maschek erhielt 63 Stimmen und wurde zum interimistischen Finanzstadtrat gewählt. Emmerling wurde außerdem mit 57 Stimmen zur Vizebürgermeisterin gewählt. Beide nahmen die Wahl an.

Bürgermeister mit positiven Worten

Bürgermeister Michael Ludwig lobte die Expertise von Emmerling als langjährige Klubchefin der NEOS, die bereits auf einer Reihe „positiver Vorhaben“ in der rot-pinken Fortschrittskoalition zurückblicken könne. Mit dem bisherigen Finanzdirektor und „Budgetexperte und Top-Beamten“ Christoph Maschek seien in einer herausfordernden Übergangszeit „Kontinuität und Expertise in einem komplexen Themenfeld“ gegeben, betonte der Stadtchef. Beide seien „logische Nachbesetzungen“ für die in die Bundesregierung gewechselten bisherigen Mitglieder des Stadtsenats, der nunmehrige Infrastrukturminister Peter Hanke und Bildungsminister Christoph Wiederkehr.

Frauen und Kinder als Hauptaugenmerk

Bettina Emmerling wollte sich als Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin für Chancengerechtigkeit einsetzen und Kindern „die Flügel heben“, unabhängig von Herkunft oder Hintergrund: „Ohne Bildung ist alles nichts – Bildung beeinflusse fast alle Lebensbereiche und ist in den Mittelpunkt zu stellen.“ Die Herausforderungen für Wien seien „riesengroß“, so die neue Ressortverantwortliche, sie wolle deshalb „mit dem Willen das Beste für die Wiener*innen herauszuholen“ weiterarbeiten und spürbare Verbesserungen für Kinder und Pädagog*innen an Wiens Schulen herbeiführen.

Großes Danke für das Vertrauen

Maschek bedankte sich für das Vertrauen des Bürgermeisters und des Gemeinderats in seine Expertise als „Finanzer“. Es sei ihm eine große Ehre, die Verwaltung der Geschäfte der Geschäftsgruppe Finanzen bis zur neuen Regierungsbildung in Wien nach den Wahlen übernehmen. Sowohl auf Bundesebene als auch in Wien stünden Konsolidierungen an; als neuer Ressortverantwortlicher werde er alle notwendigen Schritte im Budgetpfad zur Reduktion des Defizits bzw. der Neuverschuldung fortsetzen und in enger Abstimmung mit der politischen Ebene und der Verwaltungsebene vornehmen. Als interimistischer Finanzstadtrat werde Maschek seiner Aufgabe „nach bestem Wissen und Gewissen im Sinne der Sache erfüllen. Ich halte hierzu jedoch ausdrücklich fest, dass ich mich weder zu parteipolitischen Fragestellungen äußern noch am parteipolitischen Diskurs teilnehmen werde“, stellte er klar.

Bettina Emmerling

Bettina Emmerling ist seit März 2025 Amtsführende Stadträtin für Bildung, Jugend, Integration und Transparenz der Stadt Wien. Ihre kommunalpolitische Karriere begann am 24. November 2015 mit dem Einzug als Abgeordnete in den Wiener Landtag und Gemeinderat. Im NEOS-Rathausklub übernahm sie zunächst die Position der stellvertretenden Klubobfrau (November 2015 bis November 2020), bevor sie von November 2020 bis März 2025 zur Klubobfrau aufstieg. Seit November 2023 fungiert sie zudem als NEOS-Bezirksparteisprecherin in Wien-Döbling. In ihrer Funktion als Wiener Landtags- und Gemeinderatsabgeordnete engagierte sie sich besonders im Bereich Bildung – seit September 2018 als NEOS-Bereichssprecherin für Bildung. Daneben vertrat sie ihre Partei in den Bereichen Soziales, Frauen, Verkehr, Umwelt und Tierschutz. Ihre Ausschussarbeit im Wiener Gemeinderat war umfangreich: Von November 2020 bis März 2025 übernahm sie den Vorsitz im Ausschuss für Bildung, Jugend, Integration und Transparenz. Seit November 2023 ist sie Mitglied im Ständigen Ausschuss des Wiener Landtags. Weitere Stationen waren ihre Mitgliedschaften in den Ausschüssen für Soziales, Gesundheit und Sport sowie für Wohnen, Wohnbau und Stadterneuerung. Emmerling ist seit November 2020 Mitglied der Wiener Stadtentwicklungskommission und ist seit Dezember 2020 Mitglied im „Sounding Board Stadt Wien“ des Wiener Klimarats. Zudem wirkte sie im Naturschutzbeirat sowie im Kuratorium des Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds (waff). Emmerling studierte Umweltwissenschaften an der Universität Graz (1999-2005) und Umweltmanagement (2006-2007) in St. Pölten. Beruflich war sie von 2005 bis 2020 bei der Österreichischen Energieagentur als Projektleiterin für Verkehr und Mobilität tätig.

©Stadt Wien Bettina Emmerling wird Vizebürgermeisterin.

Zur Person – Christoph Maschek

Christoph Maschek, intermistischer Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft und Arbeit, Internationales und Wiener Stadtwerke, ist seit Juli 2022 Finanzdirektor der Stadt Wien und leitet als Gruppenleiter die Finanzverwaltung. Gleichzeitig fungiert er als Dienststellenleiter der Magistratsabteilung 5 (Finanzwesen).Nach seinem Rechtswissenschaftsstudium an der Universität Wien (2001-2006) und dem Gerichtsjahr (2007) trat er in den Dienst des Wiener Magistrats ein. Ab Februar 2011 war er in der Magistratsabteilung 5 tätig, wo er verschiedene Funktionen übernahm und von 2018 bis 2022 als stellvertretender Dienststellenleiter wirkte. Von Februar 2020 bis August 2022 leitete er zudem den Bereich für grundsätzliche Angelegenheiten des Förderwesens. Seine Fachgebiete umfassen Finanzausgleich, Finanzverfassung, Österreichisches Stabilitätsprogramm, ESVG, Gebarungsstatistik, Haushaltsrecht, Krankenanstaltenfinanzierung und strategisches Förderwesen.