Grüne Klagenfurt mit neuem Chef: Stefan Samonig übernimmt Stadtpartei

Stefan Samonig, der seit 2022 als Landesgeschäftsführer der Grünen Kärnten tätig ist, steht nun auch an der Spitze der Klagenfurter Stadtpartei. Im Rahmen der Mitgliederversammlung am Freitagabend, dem 7. März, wurde er zum Stadtparteiobmann gewählt. Zu seiner Motivation sagt Samonig: „Klagenfurt ist eine schöne Stadt. Der politischen Führung fehlt aber jede Vernunft und jeder Plan, um das Potenzial, das in Klagenfurt schlummert, besser ausschöpfen zu können. Und das seit Jahrzehnten. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir endlich Stadtpolitik mit Vision und Weitblick machen, aus den kapitalen Fehlern der Vergangenheit lernen, und am Stadtbild arbeiten – zum Beispiel mit einem Stadt-Hallenbad auf der Messe.“ Neben der Funktion des Stadtparteiobmannes wurde auch seine Stellvertretung gewählt: Stellverterterin des Stadtparteiobmannes wird Kerstin Hoi, 43 Jahre alt, Geschäftsführerin vom Camphill Liebenfels.