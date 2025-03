Weniger Pension ab Juni: „In Österreich ist alles möglich…“

Veröffentlicht am 7. März 2025, 19:56 / ©pixabay / RitaE

Nachdem vor etwas mehr als einer Woche, am Donnerstag, 27. Februar 2025, das Regierungsprogramm von ÖVP, SPÖ und NEOS vorgestellt wurde, herrschte vor allem um einen Punkt Ärger bei mehreren Millionen Österreichern. Die KV-Beiträge von Pensionisten sollen – wie auch schon von FPÖ und ÖVP als „Platzhalter“ geplant – von 5,1 auf sechs Prozent erhöht werden. In kürzester Zeit haben sich unter den entsprechenden 5 Minuten-Postings auf Facebook hunderte Personen gemeldet und ihrem Unmut Luft gemacht. Wir haben euch hier einige der Stimmen zusammengefasst.

„Jetzt werden wieder die bestraft, welche Jahrzehnte eh schon einbezahlt haben“

Die Reaktionen laufen allesamt in etwa auf das selbe hinaus: „Bei denen einsparen, die schon 40 Jahre eingezahlt haben in das System, finde ich echt stark. Die sollen einmal bei denen anfangen, die nichts einzahlen“, meint etwa eine Leserin. Eine weitere Frau kritisiert ebenfalls: „Jetzt werden wieder die bestraft, welche Jahrzehnte eh schon einbezahlt haben.“ In einem Kommentar fordert eine Kärntnerin, besser „den Lohn der Politiker zu halbieren“. Diese „hätten eh trotzdem noch genug“. Wieder eine andere Frau findet es „geschmacklos“, bei den Pensionisten einzusparen.

„Wir werden nicht vergessen“

Eine Leserin erinnert in ihrem Kommentar die Politiker daran, dass auch Pensionisten Wähler seien – „und zwar sehr viele Wähler“. Und weiter: „Wir werden nicht vergessen.“ Eine weitere Kärntnerin hatte gedacht, dass man jemandem, „der nix hat auch nichts nehmen kann“. „Aber wie man sieht: In Österreich ist alles möglich“, so die Frau.

„Wäre sowieso gekommen – egal wer in der Regierung sitzt“

Einige wenige Kommentare sprechen allerdings auch an, dass diese Erhöhung der KV-Beiträge „sowieso gekommen wäre“ – „egal wer in der Regierung sitzt“. Wieder andere sprechen an, dass es sich „nur“ um eine Erhöhung von 0,9 Prozent handelt. Tatsächlich bedeutet das aber ein jährliches Netto-Minus von teilweise mehreren hundert Euro. Mehr dazu hier: Millionen Österreichern droht Pensionskürzung um hunderte Euro.

Regierung plant auch weitere Pensions-Maßnahmen

Doch die Erhöhung der KV-Beiträge ist nicht alles, was die Regierung für Pensionisten plant. Als Ausgleich für diese Netto-Pensionskürzung sollen beispielsweise die Rezeptgebühr 2026 eingefroren und die Arzneimittelobergrenze auf 1,5 Prozent des Nettoeinkommens abgesenkt werden. Weiters plant man etwa ein neues Zuverdienstmodell, eine Teilpension und noch andere Anreize, um die Beschäftigung von Personen ab dem 60. Lebensjahr deutlich anzuheben. Mit diesem Paket will man langfristig (bis 2031) laut Regierungsprogramm 2,9 Milliarden Euro einsparen.

Diese Maßnahmen sind für Pensionisten in Österreich geplant: KV-Beiträge werden von 5,1 auf sechs Prozent ab 1. Juni 2025 erhöht

Rezeptgebühren werden 2026 eingefroren

Arzneimittelobergrenze auf 1,5 Prozent des Nettoeinkommens gesenkt

Neues Zuverdienstmodell soll Arbeiten im Alter attraktivieren

Teilpension geplant

Korridorpension wird eingeschränkt

Altersteilzeit wird ausgestaltet

Beschäftigung von Personen ab dem 60. Lebensjahr durch Anreize deutlich angehoben