Behörden sperren Baustelle in Wien

In Wien wurde eine illegale Baustelle dicht gemacht.

In Wien wurde eine illegale Baustelle dicht gemacht.

Veröffentlicht am 7. März 2025, 19:59 / ©Gruppe Sofortmaßnahmen

Nach mehrfachen Verstößen gegen baubehördliche Vorschriften wurde am Donnerstag, dem 6. März, eine Baustelle in einem bewohnten Wohnhaus in Wien Rudolfsheim-Fünfhaus durch die Baubehörde gesperrt. Der Bauherr ignorierte trotz mehrfacher behördlicher Einstellungen der Baustelle weiterhin die Auflagen und setzte die Bauarbeiten unrechtmäßig und im nicht genehmigten Umfang fort.

Zwei Arbeiter ohne Anmeldung entdeckt

Im Zuge der Kontrolle wurden zwei illegal beschäftigte Arbeiter angetroffen. Darüber hinaus wurden zwei Anzeigen nach dem Arbeitszeitgesetz sowie eine Anzeige nach der Gewerbeordnung erstattet, da das erforderliche Gewerbe nicht angemeldet war. Um weitere illegale Bautätigkeiten zu unterbinden, wurden sämtliche Zugänge zur Baustelle versiegelt. Zudem wurden der Baukran sowie der Lastenaufzug behördlich gesperrt.

©Gruppe Sofortmaßnahmen | Trotz mehrfacher Einstellungen… ©Gruppe Sofortmaßnahmen | … wurden die Arbeiten an der Baustelle weitergeführt. ©Gruppe Sofortmaßnahmen | Die Stadt griff jetzt durch.

„Ein ernstzunehmendes Risiko für Arbeiter und Bewohner“

Die Aktion wurde unter der Leitung der Gruppe Sofortmaßnahmen in Zusammenarbeit mit der LPD-Wien, der Finanzpolizei, der MA 06 (Rechnungs- und Abgabewesen) sowie der MA 37 (Baupolizei) durchgeführt. Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen, betont: „Die wiederholte Missachtung behördlicher Vorgaben und arbeitsrechtlicher Bestimmungen stellt ein ernstzunehmendes Risiko für die Bauarbeiter und Bewohner*innen dar. Wer illegal baut, dem wird die Baustelle solange zugesperrt, bis alle Vorgaben erfüllt sind“.