Interimistisch: Bleiberger übernimmt die Ö1-Leitung

Veröffentlicht am 7. März 2025, 20:13 / © ORF/Ö1/Lukas Beck

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann hat den Leiter des Ressorts „Literatur und Hörspiel“ bei Ö1, Kurt Reissnegger, mit 1. März mit der interimistischen Leitung von ORF Radio Ö1 betraut. Er folgt in dieser Funktion auf Silvia Lahner. Die Ö1-Leitung wird in den kommenden Monaten ausgeschrieben.

Über Kurt Reissnegger

Kurt Reissnegger, geboren 1960 im Kärntner Bleiberg, hat 1979 als Freier Mitarbeiter im ORF Landesstudio Niederösterreich begonnen. Der promovierte Publizist und Politikwissenschafter war von 1981-1991 Reporter, Redakteur, CvD im Aktuellen Dienst (Radio und Fernsehen) im ORF Landesstudio Wien, arbeitete für Ö3 (Features und „Ö3 Nachtradio“) und war von 1991-1995 in der Generalintendanz in der Stabsstelle „Planung und Koordination“ tätig.

1996 bis 2011 war Reissnegger Leiter des Ö1 Clubs und Chefredakteur des Ö1-Magazins „gehört“. Von 2011 bis 2013 war er Leiter des Büros des ORF-Generaldirektors, seit 2014 leitet Kurt Reissnegger das Ressort „Literatur und Hörspiel“ bei Ö1. In dieser Dekade wurden die ORF-Hörspiele mit nahezu allen international wichtigen Hörspielpreisen – u. a. dem „Prix Italia“, dem „Prix Marulić“, dem Hörspielpreis der ARD und mehrfach mit dem „Radiopreis der Erwachsenbildung“ – ausgezeichnet.