Villach im Fokus: Neue Ermittlungen nach Terroranschlag

In Villach, dem Ort des tragischen IS-Anschlags am 15. Februar 2025, bei dem ein junger Villacher getötet wurde, steht nun ein weiterer Verdächtiger im Fokus der Ermittlungen. Der aus dem Libanon stammende Mann soll seit über zehn Jahren in Kärnten leben und Verbindungen zur Terrororganisation Hamas unterhalten, wie die „Kärntnerkrone“ berichtet. Die Vorwürfe gegen ihn beinhalten die Befürwortung von Terroranschlägen und die Aufforderung zu Gewaltakten gegen Christen.

Anklage gegen mutmaßliches Hamas-Mitglied unter strengen Sicherheitsvorkehrungen

Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat Anklage erhoben und beschuldigt den 40-Jährigen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung sowie der Aufforderung zu terroristischen Straftaten. Der Prozess, der unter strengen Sicherheitsmaßnahmen stattfinden wird, soll kommende Woche am Donnerstag (13. März 2025) beginnen. „Einem Erwachsenen wird zur Last gelegt, in Villach als Mitglied einer terroristischen Vereinigung, nämlich der Terrororganisation HAMAS beteiligt gewesen zu sein. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt legt dem Angeklagten einerseits das Verbrechen der terroristischen Vereinigung und andererseits die Vergehen der Aufforderung zu terroristischen Straftaten und Gutheißung terroristischer Straftaten nach dem zur Last. Darüber hinaus wird dem Angeklagten zur Last gelegt, im Internet für die Aufforderung zu terroristischen Straftaten verantwortlich zu sein“, heißt es im Verhandlungsspiegel. Bei einer Verurteilung drohen dem Angeklagten bis zu zehn Jahre Haft.